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حوادث

إحالة محامٍ متهم باستخدام طائرة تجسس لتصوير السيدات إلى محكمة الجنح

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:42 م
حبس
حبس
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إبراهيم الهوارى

أحالت النيابة العامة ببنها محامياً متهماً باستخدام طائرة درونز في منطقة كفر السرايا محل إقامته لاستخدامها في التجسس على السيدات إلى محكمة الجنح.

وكان رئيس مباحث قسم ثان بنها قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تستقر على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها.

وتبين أن محاميًا يستخدمها للتجسّس على السيدات وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 عامًا وتم ضبطه.

كما تبين أن المتهم يستخدم الطائرة لتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن، وتم التحفظ على الطائرة وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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