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عبد الستار حتيتة: عقيلة صالح طرح خطة من 12 بندا لإنهاء الأزمة الليبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:06 م
الكاتب الصحفى عبد
الكاتب الصحفى عبد الستار حتيتة
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البهي عمرو

قال الكاتب الصحفى عبد الستار حتيتة، المتخصص فى الشأن الليبي، إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طرح خطة من 12 بند لإنهاء الأزمة الليبية، موضحًا أن تركيا لديه نوع من الجرأة فى التعامل الأوروبيين، وتركيا تريد استمرار الفوضى فى ليبيا.

ولفت عبد الستار حتيتة إلى أن، الأتراك يستغلون الخلاف الموجود بين ايطاليا وفرنسا، ويلعبون على هذه النغمة لضم الإيطاليين لصفة.

وأكد عبد الستار حتيتة، أن هذه البنود هدفها قطع الطريق على محور الشر بتركيا مع الأوروبيين بالشكل المباشر عن طريق النظام التركي أو بالشكل غير مباشر عن طريق الأذرع التى يعتمد عليها.

وأضاف عبد الستار حتيتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن النظام التركي يدعم جماعة الإخوان الموجودين فى البرلمان، ويطالبهم بتشكيل برلمان موازى اخوانى.

وأشار عبد الستار حتيتة إلى أن النظام الإخواني التركي يدفع نفسه ليكون طرف فى المفاوضات التى تتم لإنهاء الأزمة، وأوضح عبد الستار حتيته، أن ما تقوم به تركيا تفسد العملية البرلمانية فى ليبيا.

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