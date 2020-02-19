ميلان يؤكد غياب مدافعه عن مباراة الروسونيري المقبلة بالدوري الإيطالي

تعرّض مدافع نادي ميلان الإيطالي سيمون كايير لإصابة في الفخذ، بعد أن تم استبداله في نهاية الشوط الأول، أول أمس الإثنين، خلال مباراة تورينو والتي إنتهت بفوز الروسنيري بهدف دون رد.





أكد "ميلان" في بيانه اليوم أن الفحوصات الطبية التي أُجريت للمدافع الدنماركي أكدت أنه مصاب في فخذه الأيسر سيغيب على إثرها عن مباراة الفريق المقبلة، بينما عانى الظهير البلجيكي الشاب سايلماكرز من التواء في الكاحل الأيسر.





ويخوض "ميلان" لقاءً مهمًا عندما يسافر إلى فلورنسا للحلول ضيفا على فيورنتينا في ملعب "الآرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.





كان الكرواتي المتألق أنتي ريبيتش قد أهدي ميلان هدف الانتصار على تورينو في الدقيقة 25، بعد تمريرة من الإسباني صامويل كاستييخو من ناحية اليمين.





ميلان بهذا الفوز رفع رصيده إلى 35 نقطة، ليصبح الثامن في الترتيب، وتجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة، وبقي الرابع عشر.