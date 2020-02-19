قومي المرأة: الأحزاب غير جاهزة لانتخابات المحليات

قالت نجوي مصطفي، ممثل المجلس القومي للمراة بمحافظة الدقهلية، ان الاحزاب في كافة الاقاليم غير جاهزة، ولم تبدي اي جاهزية للانتخابات المحلية المقبلة، ولدينا قلق كبير من الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل وجود عدم استعداد من الاحزاب .





واعترضت ممثل القومي للمراة، في كلمتها بالحوار المجتمعي المنعقد في ائتلاف دعم مصر ، على وجود صلاحيات لاعضاء المجالس المحلية المقبلة، المنصوص عليها في القانون، مطالبة بان تقلل صلاحيات اعضاء المحليات ، وخاصة مع اول انتخابات بعد اصدار القانون، وذلك حتى لا يحدث اي ازمات في ظل الصلاحيات العديدة التي تمنح لهم طبقا للقانون.









وأضافت أنه لابد من وضع شروط خاصة بالمستوى التعليمي، وان يكون هناك وعي للاعضاء المقبلين، لاننا متخوفين جدا من المحليات المقبلة، لاننا نحتاجزالي ممثلين قادرين على خدمة المواطن المصرى.