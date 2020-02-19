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فن

أيمن صابر: نجاح «محلمتش بيك» يحملني مسئولية.. وأستعد لطرح ألبوم في هذا الموعد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة

عبّر المطرب أيمن صابر عن سعادته بالنجاح الذي حققه كليب "محلمتش بيك"، وقال فى تصريحات لـ «صدى البلد»: "الأغنية هى الكليب الثاني لي، وعملت عليه سنتين حتى يظهر للنور، وسعيد بما حققه من مشاهدات على "يوتيوب"، وهذا يُحمّلني مسئولية في الأعمال القادمة.


وعن عدم طرحه الألبوم حتى الآن قال أيمن صابر: "إنه يُجهّز لهذه الخطوة، ومن المقرّر أن أطرح أالبومًا في 2021"، مشيرًا إلى أنه يحب التركيز في اختياراته لكي تكون الأغاني على مستوى عالٍ.

وأضاف: "لكن هناك بعض الصعوبات التى تواجهني، خاصة أنني أعتمد على نفسي فى اختيار الأغاني والكلمات واللحن".

أيمن صابر قدّم أول أغنية له من ألحانه الخاصة وتحمل اسم "روحي معاك" في 2010 ، وبعدها قدّم "دويتو" مع صديقه حمادة سعيد بعنوان "لون ماضينا" في 2011 وفي عام 2012 قام بغناء دعاء ديني، وكانت انطلاقته في 2016 بأغنية "اتعودت غيبتك" ومع بداية عام 2019 أصدر أول فيديو كليب بعنوان "بحنلها" والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة راندلا قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه.

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