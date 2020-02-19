إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في تصادم سيارتين "ميكروباص وملاكي"، على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية الواسطى بمركز الفتح بأسيوط.









تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، بوصول 5 مصابين في حادث مروري، إلى مستشفى الإيمان العام.









انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين اصطدام سيارة ميكروباص رقم "7412 ي ص ج"، قيادة السائق "قنيبر عبدالصادق"، بسيارة ملاكي رقم "5941 ي ق ر"، على طريق أسيوط الزراعي الشرقي أمام قرية الواسطى بمركز الفتح .







