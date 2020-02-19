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أخبار البلد

ميتسوبيشي اليابانية: مصر حققت نموا غير مسبوق في قطاعي الكهرباء والبترول

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
أكد كازوهيروأيوما مدير عام شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة أن مصر حققت نموا غير مسبوق في قطاع الطاقة سواء في مجال البترول والاستكشافات الجديدة أو في مجال الكهرباء يعد غير مسبوق وأدى إلى تحقيق مصر وفرا كبيرا في الطاقة الكهربائية عبر تشييد منظومة متكاملة من محطات توليد الكهرباء بمختلف الوسائل التكنولوجية العالمية.


وقال أنيوما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالقاهرة لتسليم جائزة افضل وكيل في الشرق الأوسط لعام 2019 لشركة "كونسقرة - قرة انرجي" المصرية إن خطة التنمية المستدامة التي تعكف الحكومة المصرية علي تنفيذها تحظي بالنجاح الفائق بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء في مصر للارتقاء بهذا القطاع عبر الاستعانة بالخبرات الدولية وتوفير سبل النجاح من خلال الدعم المستمر والعمل الجاد.


وثمن مدير عام شركة ميتسوبيشي اليابانية العلاقات الوطيدة المصرية اليابانية، والتعاون المستمر فى قطاع الكهرباء والطاقة بين مصر واليابان مؤكدا عزم شركته زيادة أنشطتها واستثماراتها في السوق المصرية والتي تمتد لأكثر من 20 عاما.


ومن جانبه، أكد المهندس أيمن قرة رئيس شركة "كونسقرة - قرة انرجي" أن الشركة تسعي لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الطاقة تساهم في توفير الطاقة الكهربائية والحفاظ علي البيئة بما يتماشي مع خطة التنمية المستدامة للحكومة المصرية 2030 في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولي اهتماما غير مسبوق لفطاع الطاقة والكهرباء في مصر منذ توليه المسؤلية. لافتًا الي ان انجازات الحكومة المصرية في هذا القطاع اصبحت قصة نجاح يحتذي بها ونفخر بها كمصريين في جميع المحافل الدولية.
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