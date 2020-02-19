AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصدر أمني: فيديو إطلاق بلطجية أعيرة نارية على المواطنين في الدقهلية قديم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:55 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية ان الفيديو الذي تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه عدد من الأشخاص بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر يحملون الأسلحة الآلية ويتعدون على الأهالي قديم وكان منذ عدة اسابيع .


ظهر في الفيديو ايضا اطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى من قبل عدد من تجار المخدرات .


وأكد المصدر أنه تم ضبط هؤلاء الخارجين عن القانون من خلال حملة مكبرة الاسبوع قبل الماضى من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.


وأضاف ان تلك الحملة ألقت القبض عليهم وهم 6 أشخاص وبحوزتهم 6 قطع سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة تزن حوالى 32,5 كجم من نبات البانجو المخدر و3 كجم حشيش وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.. فيديو

سرقوا محطة وقود بالإكراه في الشرقية.. مصرع عنصر إجرامي وضبط اثنين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ترشيحاتنا

شادي محمد: كل من يقول إن الزمالك بطل إفريقيا "بيهرج "

وفاة العازف علي فاروق بعد صراع مع المرض

صناع دماغ شيطان يتبرأون من الفيلم بعد سحبه من دور العرض

أبرزها تورم الساقين.. جمال شعبان يوضح أعراض وعلاج ضعف عضلة القلب

مصادر: لا صحة لوقوع مشاجرة بين كهرباء ورمضان صبحي

خنقتها بـ الإيشارب .. الأم المتهمة بقتل ابنتها في سوهاج تعترف تفصيليًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الفينو.. تعرف على السعرات الحرارية لـ 6 أنواع من الخبز

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل