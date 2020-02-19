مصدر أمني: فيديو إطلاق بلطجية أعيرة نارية على المواطنين في الدقهلية قديم





ظهر في الفيديو ايضا اطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى من قبل عدد من تجار المخدرات .



وأكد المصدر أنه تم ضبط هؤلاء الخارجين عن القانون من خلال حملة مكبرة الاسبوع قبل الماضى من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.



وأضاف ان تلك الحملة ألقت القبض عليهم وهم 6 أشخاص وبحوزتهم 6 قطع سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة تزن حوالى 32,5 كجم من نبات البانجو المخدر و3 كجم حشيش وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية ان الفيديو الذي تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه عدد من الأشخاص بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر يحملون الأسلحة الآلية ويتعدون على الأهالي قديم وكان منذ عدة اسابيع .