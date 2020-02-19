انتشال أم وطفليها من أسفل أنقاض عقار الشرابية المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال سيدة وطفليها من اسفل انقاض منزل قديم انهار اليوم الاربعاء فوق رؤوسهم.





كانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بانهيار منزل قديم فى شارع حجازى السعدنى بحى الشرابية وبداخله أسرة من ٣ أفراد.





على الفور توجهت قوات الحماية المدنية التى تمكنت من استخراج الام وطفليها من أسفل الأنقاض.





وتم استدعاء صاحب العقار وبسؤاله افاد بان العقار صادر له قرار إزالة من سنة ١٩٩٨ ، وتم عمل طعن على القرار ، وانه فوجئ بالانهيار.





وتم اخطار النيابة العامة التي كلفت رجال المعمل الجنائي لتحديد سبب الانهيار ويرجح ان يكون بسبب انفجار انبوبة بوتاجاز ، وهو ما سيكشف عنه تقرير المعمل خلال الساعات القادمة.





تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة للتحقيق.