تكريم الدفعة الأولى أساتذة جامعة الأزهر بأسيوط الحاصلين على دورات ريادة الأعمال

كرَّم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، ووزعا شهادات تخرج أول دفعة من أعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، الحاصلين على دورة إعداد مدرب في مجال ريادة الأعمال، والتى نظمها نادى ريادة الأعمال بالجامعة، برئاسة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب.





وجاء التكريم في حضور الدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، وذلك في قاعة المؤتمرات (الإمام السيوطي) بكلية اللغة العربية بأسيوط.





جدير بالذكر أن رئيس الجامعة ونائبه للوجه القبلي، كانا قد افتتحا هذه الدورة، فى شهر نوفمبر 2019.





كما أن نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر الذي يديره الدكتور محمد جلال رئيس قسم التعدين بهندسة قنا جامعة الأزهر ونائبته الدكتورة أية دوابة، أصبح عضو الشبكة القومية لنوادى ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، والتى ترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا× وذلك بفضل دعم قيادات الجامعة.



