AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس البيلاروسي: مصر ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط وإفريقيا .. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:53 م
الرئيس يستقبل نظيره
الرئيس يستقبل نظيره البيلاروسي بقصر الاتحادية
Advertisements
قسم التوك شو
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، اليوم، في قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وعبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن سعادته بزيارة مصر مجددًا، موجهًا الشكر للشعب المصري على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأعرب الرئيس البيلاروسي عن حرص بلاده المتبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، خاصةً في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد الرئيس البيلاروسي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، كما ثمن الجهود المصرية في مجالي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد الحرص على تكثيف التعاون مع مصر في هذا الإطار، ومهنئًا الرئيس على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، والتي عكست حضور مصر البارز على الساحة الدولية، وأكدت مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي.

كما رحب الرئيسان بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي على هامش الزيارة، خاصةً في ظل الدور الذي سيقوم به هذا المجلس في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبيلاروسيا، لا سيما على صعيد دعم الإنتاج المشترك وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، كذلك التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لدى الجانبين، بما فيها المناطق الصناعية الجديدة في مصر، خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتيحه من إمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق خارجية تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وشهد الرئيسان في ختام المباحثات، التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين؛ لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتعاون الثنائي والحوار السياسي، وكذا التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي، إلى جانب الدعم المتبادل في موضوعات الجمارك، فضلًا عن التعاون في مجال التعليم العالي والتعليم ما بعد الجامعي، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الجديدة..غدا

الرئيس السيسي: العلاقات المصرية البيلاروسية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار الأعوام الماضية

الرئاسة: الصناعة والزراعة أبرز المجالات بحثا في لقاء السيسي ولوكاشينكو.. صور

السيسي: شرفت باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الـ بيلاروسي

الرئيس يستقبل نظيره البيلاروسي بقصر الاتحادية .. السيسي: حريصون على دفع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات .. ألكسندر: مصر ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا

ترشيحاتنا

مدافع صن داونز لـ صدى البلد: أصابني الرعب بعد القرعة.. أخشى مواجهة الأهلي بدون مورينا.. ووائل جمعة مثلي الأعلى

هاني شاكر عن عمرو دياب: ليس مطربا و ينجح بأدائه على المسرح.. فيديو

بعد خطر كورونا.. مرض جديد يهدد المملكة المتحدة

سألنا الجماهير : هل تؤيد رحيل صالح جمعة عن الأهلي؟ .. فيديو

اشتباك بالأيدي والشرطة تتدخل.. ماذا حدث في مجلس الأمة الكويتي بسبب قانون العفو؟

أخبار الرياضة.. إصابة نجم الزمالك قبل السوبر.. ميدو يسخر من كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الفينو.. تعرف على السعرات الحرارية لـ 6 أنواع من الخبز

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل