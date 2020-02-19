مات بـ سرطان الكبد .. جنازة نائب سمالوط من مسقط رأسه غدا

ومن المقرر نقل جثمان الراحل من القاهرة إلى مسقط رأسه بمركز سمالوط لدفنه غدا بمقابر العائلة حيث تبدأ الجنازة من أمام فيلته بمدينة سمالوط.





كان النائب الراحل قد ترشح أكثر من مرة لعضوية البرلمان ليفوز بعضوية المجلس لأول مرة في الدورة الحالية ويرحل قبل اكتمال مدة المجلس الحالية بأكثر من 9 أشهر.





والنائب الدكتور علي الكيال من أبناء مركز سمالوط وهو طبيب نساء وتوليد وخريج كلية الطب بجامعة أسيوط ويعمل حاليا رجل أعمال ومتزوج من سيدة الأعمال ماجدة محمد عبد الغني وله بنتان إحداهما رشا وهي متزوجة من نجل النائب اللواء هاني أباظة النائب الوفدي عن دائرة الزقازيق وابنه المهندس محمد علي الكيال رجل الأعمال أيضا.



