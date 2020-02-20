بخلاف فواتير الكهرباء.. طلب إحاطة عن إجبار القطاع الخاص على دفع رسوم نظافة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الخميس، بحضور طارق راشد محرم، محافظ الغربية، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب طنطا بشأن مشكلات المدينة بالمحافظة، ومنها فرض عقود نظافة على أصحاب المحلات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة عشوائية وإجبارهم بالتوقيع عليها رغم سدادهم رسوم النظافة المقررة على فواتير الكهرباء





وجاءت طلبات الإحاطة كالآتي:





1. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب، بشأن رصف وإعادة الشيء لأصله بالطرق الآتية: جمال عبد الناصر، ومستشفى الشرطة بقرية محلة مرحوم لخدمة المطار الحربي بالقرية، شوبر – ميت السودان، طنطا – فيشا سليم، توكدا بعزبة شعبان، طنطا – شوبر، استاد طنطا – خرسيت، طنطا – كفر الشيخ سليم، وذلك نظرًا لتهالك الطرق سالفة الذكر، فضلًا عن استكمال رصف طريق طنطا – كفر الحما.





2. طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب سعيد طعيمة، بشأن عدم تطبيق محافظة الغربية لمنظومة جمع القمامة من المنازل، مما أدى إلى انتشارها بالشوارع وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك بالرغم من تحصيل المحافظة الرسوم المقررة نظير القيام بذلك.





3. قيام رؤساء أحياء مدينة طنطا – محافظة الغربية بفرض عقود نظافة على أصحاب المحلات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة عشوائية وإجبارهم بالتوقيع عليها رغم سدادهم رسوم النظافة المقررة على فواتير الكهرباء مما يعد ازدواج في التحصيل، فضلًا عن القرارات المفاجئة التي تصدر عنهم وترهق المواطنين.





4. إلغاء قرار محافظ الغربية رقم 84 لسنة 2019، وذلك لمخالفته لبعض أحكام القانون رقم 222 لسنه 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.