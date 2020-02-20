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برلمان

مشروعات التنمية وتقنين الأراضي بالغربية على رأس اجتماعات محلية النواب

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا ظهر اليوم الخميس، بحضور طارق راشد محرم، محافظ الغربية، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الغربية بشأن مشكلات المحافظة. 

وجاءت الطلبات كالآتي:

1. طلبا الإحاطة المقدمان من النائب فؤاد حسب الله، بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية والري رقم 280 لسنة 2018، قرارين محافظ الغربية رقمي 160 لسنة 2016، 294 لسنة 2018، وذلك لمنعهم التصريح بهدم وإعادة بناء المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي قام المواطنون ببنائها منذ سنوات بعيدة إلا بعد سداد كامل الثمن، وذلك بالرغم من تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم والموافقة عليها بسداد أقساط على عشرين سنة، وذلك لاحتياج هؤلاء المواطنين لهدم وإعادة بناء منازلهم نظرًا لتهالكها.

2. طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد خليفة، بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين.

3. تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ).

4. تأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الاشراف.
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