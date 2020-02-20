بحضور المحافظ.. محلية النواب تناقش 5 أزمات بمحافظة السويس

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الخميس، بحضور اللواء عبد المجيد أحمد، محافظ السويس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب السويس بشأن أزمات المحافظة.





وتأتي الطلبات كالآتي:





1. طلب الإحاطة المقدم النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة فضلًا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وغلق الشوارع، وتدني مستوي النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمات.





2. طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نانسي نصير، بشأن إعادة تخصيص أرض نادي السويس للرياضيات البحرية بحي عتاقة لتصبح شاطئًا عامًا لأبناء السويس.





3. إعادة تخصيص الأرض المخصصة لجمعية حماية الأطفال والمحلات المحيطة بسور الجمعية بمحافظة السويس.





4. التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس.





5. انتشار الباعة الجائلين والبلطجة بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.