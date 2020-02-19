بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد وجامعة 6 أكتوبر لدعم الخدمات الطبية

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لدعم الخدمات الطبية بالمحافظة.





وصرح الزملوط، أنه جرى الاتفاق على تنظيم قوافل طبية للمحافظة بالتخصصات الطبية المطلوبة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفقا لبرامج تدريبية مختلفة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات من أبناء المحافظة، وكذلك دعم المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الجاري إنشاؤه، عن طريق أساتذة الجامعة بتخصصات العلاج الطبيعي والتخصصات الأخرى ذات الصلة

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من جانب آخر تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي انطلقت من يوم ١٦ وحتى ١٩ فبراير الحالي وتستهدف ٣٨ ألفا و٤٠٠ طفل على مستوى المحافظة.





وأكدت حنان، ضرورة تكثيف عمل الفرق المشاركة بالحملة للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالتطعيم بنطاق المحافظة، كما اطلعت على نسب تحقيق المستهدف والتي بلغت حتى الآن ٩٦ ٪، بمشاركة ٢٢٦ فريق ثابت ومتحركة على مستوى المحافظة.





وكان قد أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء أمس الثلاثاء، تطعيم 3482 طفلًا في ختام اليوم الثالث من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بإجمالي 36794 طفلا على مدى يومين، بنسبة 95.7% من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ 38441 طفلًا طوال فترة الحملة والتي تستمر لمدة 4 أيام.



