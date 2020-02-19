الملحن نديم جمال لـ صدى البلد: أتعاون مع الفنان مدحت صالح بأغنية رومانسية

عبّر الملحن نديم جمال، عن سعادته بالتعاون مع الفنان مدحت صالح، بإغنية جديدة من المفترض أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال نديم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": سعيد جدًا بالتعاون مع الفنان الكبير مدحت صالح، خاصة وأن والدي الملحن جمال عطية رحمة الله عليه قد تعاون معه من قبل في تلحين أغنية مسلسل"





بينما تابع قائلًا:" لا أعلم تحديدا موعد طرح ألاغنية لكنني أتمنى ان تكون ضمن اغاني الألبوم الجديد، وهي أغنية تحمل الطابع الرومانسي، وقد أعجب بها الفنان مدحت صالح فور إستماعه إليها".





يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، والحان نديم جمال.