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أخبار العالم

لعدائه لإيران.. ترامب يتهم سيناتور ديمقراطيًا بالخيانة.. تفاصيل مثيرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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محمد علي
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاء السيناتور كريس ميرفي، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد يرقى إلى انتهاك للقانون الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبيل مغادرته إلى ولاية كاليفورنيا : "رأيت في نشرة إخبارية أن السيناتور ميرفي التقى الإيرانيين. هل هذا صحيح؟ هل هناك شيء يجب أن أعرفه؟ لأن هذا يبدو أنه انتهاك لقانون لوجان". 

وطالب ترامب الجهات  الأمريكية المعنية بهذا الأمر بالتحرك.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الذي ذكره ترامب ، تم تبنيه عام 1799، ويمنع الأمريكيين من غير ذوي التفويض الرسمي، من خوض مفاوضات مع الدول التي للولايات المتحدة خلافات معها. 


والهدف من ذلك منع  إضعاف مواقف الحكومة الأمريكية من قبل مواطنيها أنفسهم.

وهذا القانون نادر الاستخدام للغاية في الولايات المتحدة لما يثيره من جدل، وحسب مراقبين، فإنه على مدى تاريخ البلاد لم يتم توجيه اتهامات استنادا إليه إلا مرتين، في عامي 1803 و1853، وفي كلا الحالتين لم يحكم القضاء بالإدانة.


والشخص المدان بالقانون قد يصل معه الأمر إلى أن ينظر إليه على إنه ارتكب عملًا من أعمال الخيانة، وهذا هو كان مدخل ترامب في اتهامه الحالي لميرفي.
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