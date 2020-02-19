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أحمد رفعت: يجب تعظيم دور الرقابة على الإنتاج الفنى للقضاء على الفن الهابط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:07 م
الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت
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البهي عمرو

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الراحل محمد عبد الوهاب غنى لـ السيجارة والكأس، وكذلك سيد دوريش غنى أغاني من هذا النوع، موضحًا أن الثقافة فى هذه المرحلة كانت مختلفة عن الثقافة فى الفترة الحالية.

وأضاف أحمد رفعت خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه ليس مبررًا أن حدث اسفاف في الماضي، أن يحدث فى الفترة الحالية إسفاف، فكل مرحلة لها ظروفها.

وأشار الصحفي احمد رفعت إلى أن الخطئ بدأ منذ عام 72 فترة إلغاء المؤسسة العامة للسينما، وبدأ رفع يد الدولة بالتدريج عن تلك الأعمال، مؤكدًا يجب تعظيم دور الرقابة على الإنتاج الفنى للقضاء على الفن الهابط.

وأوضح الصحفي احمد رفعت، أن عدم وجود الدولة فى الإنتاج الفني و الغنائي خطر كبير، و الدولة تتدخل فى الوقت المناسب.

ولفت الصحفي أحمد رفعت إلى أن هناك بعض الأشخاص تقول أن هناك جمهور لـ تلك الأغانى مؤكدًا ان هناك اماكن القمامة وأماكن لتناول السجائر وغيرها.

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