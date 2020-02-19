هندي يصلي لـ تمثال ترامب: أنت إلهي .. شاهد

صلى رجل هندي على تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صلاة الإله)، وذلك بمناسبة زيارته للهند التي أعلن أنها ستكون الأسبوع القادم.





وقالت شبكة "يورونيوز" إن بوسا كريشنا، 33 عاما، وهو معجب هندي بترامب، أقام احتفالا بمناسبة الزيارة، حيث بنى تمثالا لترامب خلف بيته وادى طقوس الصلاة الهندوسية "بوجا" المخصصة عبادة للإله.





وقال بعد تأديته للصلاة:"يا سيدي ترامب..أنت إلهي".





وأضاف في تصريحات صحفية:" ادعو الله أن أقابل "إلهي" على الأقل مرة واحدة في حياتي".





ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته ميلانيا الهند في رحلة عمل ستستغرق يومين وذلك بدءا من 24 فبراير.



