AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:14 م
الحبيب الجفري، الداعية
الحبيب الجفري، الداعية الإسلامي
Advertisements
همت الحسينى
قال الحبيب الجفري، الداعية الإسلامي، إن الاسلام بريء من كل ما اتهم به ونسب اليه عن الارهاب،   فالاسلام دين رحمة وسماحة واخلاق وقد انتشر في كل أنحاء العالم من خلال السلام والحب وحسن الخلق وأن مفهوم الارهاب يختلف من دولة الى أخرى و أن كل ما يرهب الانسان ويرعبه و يشعره بعدم الامان فهو إرهاب.


وأضاف "الجفرى " أن هؤلاء المتشددين فى الدين ظهروا نتيجة رغبة التنظيمات الإسلامية المتحركة فى إنشاء وترسيخ أفكار مغلوطة فى العقول والنفوس التابعه لهم ومحاربة الازهر الشريف.

اقرأ أيضًا:

وأكد أن هؤلاء المتشددين هم مشتركون فى الصورة غير الجيدة والسائدة لدى البعض عن الإسلام مع بعض القوى العالمية التى دعمت التنظيمات المتطرفة المتأسلمة السنية مثل داعش والقاعدة والشيعية مثل الحشد الشعبى .


جاء ذلك خلال مؤتمر بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا برعاية الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء وريادة الدكتور يحيي المشد، رئيس الجامعة، مع طلاب الجامعة بقاعة المؤتمرات بالجامعة.


وقال إن مصر تتميز بجيش عظيم متفرد يحب هذا الوطن ويحافظ عليه ولطالما ضحى من اجله الشهداء،  جيش يخدم مصالح الوطن والذى انحاز لارادة شعبه من قبل ولم ينحز لأى رئيس بخلاف الجيوش العربية الأخرى كالجيش اليمنى متعدد الولاءات والجيش السورى الذى ضحى بالمواطنين من أجل رئيس والجيش العراقى القائم على أسس طائفية.


وأشار الى أن الخطاب الإسلامي المعاصر يواجه إشكاليتين الأولى تتعلق بتحدي النفس الأمارة بالسوء والثانية خاصة بتحدي فارق الثقافات مما يستوجب إبراز النموذج الإسلامي الذى يخاطب العقل .
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجفري يكشف عن أفضل عبادة يتغافل عنها الناس

علي الجفري: أهنئ الوجود بميلاد سيدنا المسيح

الحبيب الجفري يكشف عن مزايا خاصة بالجيش المصري.. فيديو

علي الجفري: قاتل الإمام علي كان متدينا.. فيديو

الداعية الحارثي: ما يقوم به الرئيس السيسي والجيش والإعلام في مواجهة الإخوان جهاد مقدس وأجره عظيم عند الله

ترشيحاتنا

تزوجت عرفيا من زميلها.. عملية إجهاض تنهي حياة طالبة في المنوفية

تعليق جديد من أيمن بهجت قمر على قرار منع أغاني المهرجانات

دولة القرصنة.. أردوغان يعلن عن تصعيد جديد في شرق البحر المتوسط

حقيقة وقوع مشاجرة بالجنازير بين طالبات مدرسة في إمبابة

شيء غريب.. ميدو يسخر من موعد مران الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي

أبرز تصريحات فايلر وشريف إكرامي في مؤتمر الأهلي قبل السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الفينو.. تعرف على السعرات الحرارية لـ 6 أنواع من الخبز

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل