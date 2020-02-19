الحبيب الجفري: الإسلام بريء من الإرهاب.. ومصر لديها جيش عظيم





وأضاف "الجفرى " أن هؤلاء المتشددين فى الدين ظهروا نتيجة رغبة التنظيمات الإسلامية المتحركة فى إنشاء وترسيخ أفكار مغلوطة فى العقول والنفوس التابعه لهم ومحاربة الازهر الشريف.

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وأكد أن هؤلاء المتشددين هم مشتركون فى الصورة غير الجيدة والسائدة لدى البعض عن الإسلام مع بعض القوى العالمية التى دعمت التنظيمات المتطرفة المتأسلمة السنية مثل داعش والقاعدة والشيعية مثل الحشد الشعبى . وأكد أن هؤلاء المتشددين هم مشتركون فى الصورة غير الجيدة والسائدة لدى البعض عن الإسلام مع بعض القوى العالمية التى دعمت التنظيمات المتطرفة المتأسلمة السنية مثل داعش والقاعدة والشيعية مثل الحشد الشعبى .





جاء ذلك خلال مؤتمر بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا برعاية الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء وريادة الدكتور يحيي المشد، رئيس الجامعة، مع طلاب الجامعة بقاعة المؤتمرات بالجامعة.





وقال إن مصر تتميز بجيش عظيم متفرد يحب هذا الوطن ويحافظ عليه ولطالما ضحى من اجله الشهداء، جيش يخدم مصالح الوطن والذى انحاز لارادة شعبه من قبل ولم ينحز لأى رئيس بخلاف الجيوش العربية الأخرى كالجيش اليمنى متعدد الولاءات والجيش السورى الذى ضحى بالمواطنين من أجل رئيس والجيش العراقى القائم على أسس طائفية.





وأشار الى أن الخطاب الإسلامي المعاصر يواجه إشكاليتين الأولى تتعلق بتحدي النفس الأمارة بالسوء والثانية خاصة بتحدي فارق الثقافات مما يستوجب إبراز النموذج الإسلامي الذى يخاطب العقل .