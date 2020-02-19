إبراهيم رضوان يكتب : وجوه وطنية

- طارق إسماعيل مدير تحرير صحيفة الأهرام بالإسكندرية أصبح ظاهرة ثقافية ، فمنذ صدور كتابه الثاني " دولة الإرهاب " ، والذي لاقى إقبالا كبيرا لأنه يفضح تنظيمات الإرهاب، أصبح المطلوب رقم واحد في معظم الندوات الثقافية ، والحقيقة هو لا يتأخر في حضور هذه الندوات والأمسيات والتي تتحول الي صالونات ثقافية وأدبية وسياسية ، هذا الرجل اعاد إلينا وجه الإسكندرية في الزمن الجميل حينما كانت ملتقى للمثقفين والمفكرين ، إنه شخص عف اللسان ، قليل الكلام ، يسعى الي خير الجماعة الصحفية بالمدينة ، لا يتأخر عن تقديم العون والمساعدة ـ لكل من يحتاجها ـ من الزملاء ..









- اللواء حسن الإمام مدير شرطة المرافق بالإسكندرية ، رجل من طراز فريد ، ووجه وطني شديد التميز ، يحمل المدينة فوق رأسه مع رجال إدارته المخلصين ، يطاردون كل مظاهر القبح والتشوه في هذه المدينة الموجوعة بالإهمال واللامبالاة من المسئولين ، اللواء حسن الإمام ، ومع إنه يحمل رتبة لواء ، إلا إنك تجده في الشارع يجري مثل ابن في العشرين ، يقضي الليل بأكمله في هذه الأجواء الصعبة من أجل تنظيف حي أو شارع تم الاستيلاء عليه من العشوائيين ، هذا الرجل نحتاج اليه في كل إدارة لإعادة الجمال والبهاء الي عروس البحر ..









- اللواء يوسف حسن مدير مباحث الأموال العامة في غرب الدلتا مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خرج من الوظيفة نظيف اليد والقلب ، واجه تنظيمات الإرهاب وأموالها الحرام بكل حسم ، وكان حصنا منيعا لحماية هذا الوطن ، كان قوة غاشمة على كل من سولت له نفسه المساس بأمن وسلامة مصر ، أمازحه دوما ماذا كسبت من هذه الوظيفة ؟ فيقول لي بشموخ :" أديت واجبي وربيت بناتي بالحلال " ، عندما تجلس معه ويحكي لك ذكريات ضابط شرطة تجول في ربوع المحروسه تجده كائنا فريدا يستحق التحية والشكر ..









- الدكتورة ندى يسري مدرس الأدب العبري بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومقررة الصالون الأدبي بالكلية شعلة نشاط وحيوية، فبالإضافة لكونها جميلة ومثقفة ، فهي نحلة تنثر عسلها في كل مكان تحل فيه ، ليكون المنتج النهائي فكرا وثقافة وفنا رفيعا ، نجدها في ندوات الكلية ، وندوات المراكز الثقافية ، إنها فراشة جميلة تحاول أن تعيد الي الإسكندرية رونقها في كل ميادين الفكر والإبداع ..





- شوارع الإسكندرية بعد نوات موسم الشتاء أصبحت مثل شوارع " تورا بورا " ، الحفر بحجم الخنادق التي سقط عليها قنابل الفانتوم ، أصبحت مصيدة للسيارات والعابرين على أقدامهم ، كل ما نطلبه من المحافظ محمد الشريف وهو أحد الوجوه الوطنية البارزة الاهتمام بالشوارع وإعادة سفلتتها بالشكل المطلوب ، لأن الطريق الممهد عنوان تقدم المدينة ورقيها ..





- محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، قصة حب تتلى للأجيال القادمة .. وكفى ..