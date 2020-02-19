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وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل ومزايا تطبيق "كلم مصر" للمقيمين بالخارج ..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:20 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
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محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تطبيق "كلم مصر" يعد إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ويعكس رغبتنا في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد.

وقالت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية "الحياه"، إن هدفنا خلال مرحلة الإعداد للتطبيق الإلكتروني أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، مشيرة إلى أن هناك فريق متخصص ومتفانٍ يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل للمستخدمين على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيل IOS.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن التطبيق يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وادارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التطبيق يتضمن أيضا خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر بالإضافة لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد بجانب مبادرة "إسأل واقترح" وكذلك شهادة "بلادي" الدولارية، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

وتابعت الوزيرة، قائلة: إن المصري بالخارج يستطيع متابعة أخبار أنشطة الوزارة من خلال باب الأخبار، بالإضافة إلى أن التطبيق سيتيح لمستخدمه سهولة الوصول للسفارة المصرية داخل الدولة التى يتواجد بها".
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