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فن

جيهان خليل توضح لماذا فضلت دور «روحية» في «صندوق الدنيا».. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:01 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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ندي فكرى - ماجدة المهدي
كشفت الفنانة جيهان خليل عن دورها في فيلم "صندوق الدنيا"، وأنها تقوم بدور روحية وهي بنت بسيطة فلاحة وبائعة خضار في السوق وهذه تعتبر المرة الأولى في هذه النوعية من الأدوار وسعيده باختيارها لأنها بعيدة تمامًا عن شخصيتها.

وأوضحت "جيهان" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه تم عرض شخصية أخرى عليها في "صندوق الدنيا"، لكن بسبب ضيق الوقت لم تقم بها وتم اختياري لدور شرفي في الفيلم وهو دور "روحية".

وأكدت أن دور روحية هو روح الفيلم ولا تنخدعوا بإعلان الفيلم لأنها تعطي درسا للشخصية الشريرة في الفيلم.

وأشارت "جيهان" إلى أن مسلسل "طاقة نور" مع الفنان هاني سلامة كان نقلة في حياتها الفنية لأنه كان البطولة الأولى وفيلم 122 أول فيلم سينمائي وحقق نجاحاً كبيراً أيضًا.

يُذكر أن العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" أقيم أمس في إحدى السينمات بالسادس من أكتوبر، وحرص أبطال الفيلم علي الحضور ومنهم رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة،  وأحمد كمال، وجيهان خليل.

آخر أعمال جيهان خليل كان مسلسل "علامة استفهام"، وشارك فى بطولة العمل محمد رجب، إسلام حافظ، هيثم أحمد زكي، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي.
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