أحمد كمال: اتربيت في وسط البلد.. ومشهد الرقص بـ صندوق الدنيا مميز.. فيديو

قال الفنان أحمد كمال ان فيلم صندوق الدنيا يتحدث عن عالم وسط البلد والشخصيات والعالم الخفي فيها، مشيرا إلى أنه استمتع كثيرا بالشخصيه التي يقدمها خلاله.





واوضح احمد كمال ان التصوير تم في "دخانيق ودهاليز وسط البلد واجوائها"، وانه من عشاق وسط البلد لانه تربي بها وحياته كلها كانت هناك، ولكنه اكتشفها من خلال "صندوق الدنيا " .





و اشار إلى ان من المشاهد المميزه في الفيلم، كانت فوق اسطح عقارات وسط البلد حيث اري القاهره جميعها وكنت ارقص في هذا المشهد؛ ولذلك كان مميزا بالنسبه لي ومعبرا ايضا.





وتابع احمد كمال انه يقوم بتصوير فيلم " خان تيولا " من تأليف واخراج اسامه المدني.



