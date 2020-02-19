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هنتعشى إيه النهاردة.. فطيرة بالفلفل الألوان والبصل.. وتركي بالجبنة والبصل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:14 م
هنتعشى إيه النهاردة
هنتعشى إيه النهاردة
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هاجر هانئ
تحتار دائما ربات المنزل  فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية  المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، ونقدم لكم طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان والبصل  وتركي بالجبنة والبصل.

طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان والبصل من مطبخ  الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
فطيرة الفلفل الألوان والبصل
مقادير فطيرة الفلفل الألوان والبصل
عجينة باف باستري 
صدور دجاج 
بيضة 
بصل مكرمل 
ثوم 
كريمة حامضة 
جبن بارميزان 
جبنة جودة 
جبنة موتزريلا 
فلفل ألوان 
بصل أخضر 
زبدة 
لبن 
بيضة 
ملح فلفل 

طريقة تحضير فطيرة الفلفل الألوان والبصل
* تقطع الدجاج شرائح وتشوح مع الفلفل الملون والبصل الأخضر
* يضاف الثوم والزعتر
* تشوح في طاسة بها زبدة على النار ويضاف الكريمة الحامضة وميكس الجبن
* تفرد العجينة ثم توضع في الصنية ثم يضاف البصل المكرمل
* ثم حشوة الدجاج
* ثم يضاف ميكس الجبن
* يخلط اللبن على البيض ويضاف إلى الصينية وتدخل فرن ساخن وتقدم ساخنة

طريقة عمل تركي بالجبنة والبصل من مطبخ الشيف شريف الحطيبى مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.

مقادير تركي بالجبنة والبصل
جبنة شيدر مبشورة 
جبنة كريمية 
بصل اخضر 
كزبرة 
بقدونس 
مايونيز 
فلفل اسود مجروش 


طريقة تحضير تركي بالجبنة والبصل
* تخلط الجبنة الكريمي مع الفلفل الأسود المجروش
* تضاف الجبنة الشيدر ثم الكزبرة والبصل الأخضر
* يضاف المايونيز وتخلط كل المكونات ثم يقدم السندوتش

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