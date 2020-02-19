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رياضة

يغيب عن مباراتى توتنهام وبايرن ميونيخ.. تشيلسي يفتقد كانتي 3 أسابيع

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:18 م
كانتي أثناء خروجه
كانتي أثناء خروجه مصابا أمام اليونايتد
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أحمد هاني

تعرض الفرنسي نجولو كانتى لإصابة قوية أمس الاول الإثنين، أمام  مانشستر يونايتد  في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني بهدفين دون رد.


وخرج كانتي متأثرا بالإصابة بعد مرور 10 دقائق فقط، ليدخل ماونت بدلا منه. 


وحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بعد خضوع كانتي لفحوصات طبية، اأظهرت النتائج أنه يعانى من تمزق فى عضلات الفخذ.


وسيغيب كانتى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع ، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل للعودة للمشاركة فى المباريات، ولن يشارك نجولو في لقاءي توتنهام بالدوري الإنجليزي و بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.


وشارك كانتي صاحب الـ28 عاما رفقة البلوز تشيلسي في 22 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والأوروبية ، سجل خلالها 3 أهداف.

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