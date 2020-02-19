الصحة أولاً.. حملة مكبرة على مصانع الأغذية في الشرقية .. صور

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشئون الصحية بالشرقية حملة مكبرة وتم المرور علي مصانع الأغذية، ومجازر الدواجن، بمركز ومدينة بلبيس، والعاشر من رمضان، وضمت الحملة لجنة من مديرية التموين ، ومديرية الطب البيطري ، ومديرية القوي العاملة والأمن الصناعي، ومصلحة الضرائب العامة .

وأسفرت جهود الحملة عن غلق 2 منشآة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، عبارة عن مصنع تعبئة مواد غذائية، ومجزر دواجن لعدم وجود ترخيص ونقص شديد بالاشتراطات الصحية بالمصنع ، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمجزر.





وتم ضبط ١٥٠٠ كرتونة زيت لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وإعدام ١٠٨ كجم هوالك إنتاج ، وتحرير ١٥ محضر جنحة صحية ، وتم سحب ٣٦ عينة اغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي .





وأشار المحافظ إلى أنه تأتي هذه الحملة ضمن اهتمامات القيادة السياسية لوصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة ، والتأكد من اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذه المصانع حفاظًا علي سلامة العاملين ، وعدم وجود أي تهرب ضريبي حفاظًا علي المال العام .