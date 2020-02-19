عرض مسرحية "وجوه" على مسرح الصحفيين.. صور

افتتحت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عرض مسرحية "وجوه"، ويستمر حتى الغد، الخميس ، مجانا للصحفيين وأسرهم





حضر العرض الأول ، اليوم ، العديد من الصحفيين وأسرهم، وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن العرض مستمر حتى الغد الخميس للصحفيين وأسرهم بالمجان.





وتنظم اللجنة عرض مسرحية "وجوه" بالمجان للصحفيين وأسرهم بالمجان وذلك بالتعاون مع فرقة ٢٠ يناير للفنان والكاتب الصحفى ناصر عبد الحفيظ.





وأشار الزناتى إلى أن العرض مأخوذ عن قصة الروائي الكبير أحمد يوسف عقيلة، وتأليف فتحي القابسي وإخراج المخرج الكبير الراحل شرح البال عبدالهادي، موسيقى أمير العراقي، استعراضات الباليرينا هدير الحامي سينوغرافيا وتصميم عرائس محمد فوزي بكار وبطولة الفنان والكاتب الصحفى ناصر عبد الحفيظ ويشاركه البطولة محمد عاشور، ياسمين صادق، مصطفى صادق، هنادي المليجي، يارا حامد، عبدالرحمن حمدي، ميار البابلى، شادي عبدالغني، مساعدي إستعراضات أحمد حامي مساعد إخراج محمد عبدالخالق تنفيذ إخراج أسماء عفيفى مشرف عام د علاء حجازى.