وزير التموين: لدينا احتياطيات من السلع الاستراتيجية تكفي لتأمين احتياجاتنا ..فيديو

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية جيدة من السكر ومن الزيت ومن الارز والعديد من باقي السلع والتي من شأنها تأمين كل احتياجات الشعب المصرى.





واضاف علي مصيلحي خلال حواره في برنامج مش بالكلام المذاع على قناة المحور، أن مصر لديها خطة لحصر كميات الاستهلاك المطلوبة ولدينا تخطيط وتعاون مع وزارة الزراعة في معرفة كمية المساحات المنزرعة من كل محصول وبالتالي نستطيع أن نتوقع ويكون لدينا خطة.





وأوضح علي مصيلحي ، أن طبيعة الأزمات ستمثل تاريخ بالنسبة لمصر ولكن هناك بعض الامور تكون خارجة عن السيطرة أحيانا وهذا يحدث نتيجة الظواهر غير الطبيعية وخير مثال على ذلك أزمة الليمون .





وأشار علي مصيلحي ، إلى أن وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين يعملون على تنقيذ قاعدة بيانات مهمة جدا وهي قاعدة بيانات المستفيدين من التموين .





واستكمل علي مصلحي ، أن كل من كان لهم حق في البطاقات التموينية وتم حذفهم قمنا بارجاعهم مرة أخرى بعد التأكد من صحة بياناتهم .