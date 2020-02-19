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تامر أمين يوضح سبب ارتداء الأهلي زيه الرسمى والزمالك لـ الاحتياطي فى مباراة السوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:03 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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البهي عمرو

اعلن الإعلامى تامر أمين، عن خبر سار لمتابعيه غدًا وقال إن البرنامج سينطلق بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلى والزمالك، موضحًا أنه تلقى اتصالات كثيرة بسبب موعد عرض البرنامج مع مباراة السوبر.


وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن النادى الأهلى سيخوض مباراة الغد بالملابس الرسمية " الحمراء و الزمالك بالملابس الاحتياطية "الزرقاء".


ولفت أن: "  الساعات القليلة الماضية شهدت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابس اللاعبين غدًا فى المباراة.


وأشار إلى أن المباراة غد ستكون قوية ومن يجتهد خلالها سيفوز باللقب، وأكد أن الفريقين يلعبان فى ابو ظبي.


وأوضح تامر أمين، أن اتحاد الكرة المصري خرج وتحدث عن هذه الواقعة وقال :" فى السوبر المباراة تكون على أرض صاحب بطولة الدوري، وبطل الدوري هو الأهلى وبالفعل لعب الأهلى بالملابس الرسمية و الزمالك بالتقليدي.


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