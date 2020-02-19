بعد السقوط أمام المقاولون.. اجتماع طارئ فى المصرى لحسم مصير إيهاب جلال

يعقد مجلس إدارة نادي المصري اجتماعا عاجلا لبحث خسارة الفريق الأول لكرة القدم الثقيلة أمام المقاولون العرب برباعية دون رد، في دور الـ16 لكأس مصر.





وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء سيئ جدا، الفريق بلا روح وحماس وعزيمة، هذه حقيقة".





وأضاف "من حق الجماهير أن تحزن، المصري لم يحضر لملعب المباراة، لأول مرة في تاريخ المقاولون العرب يفوز علينا بالأربعة".وتابع "لم نخلق هجمة واحدة على المرمى، وغير قادرين على إحراز هدف".





وبشأن مصير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، رد طارق هاشم "ننتظر اجتماع مجلس الإدارة، لنقرر ما نراه مناسبا، الفريق تنتظره مباراة مهمة في كأس الكونفدرالية".





وأتم عضو مجلس إدارة المصري "خسرنا أمام الأهلي بالثلاثة، وكنا الأفضل، وقدمنا مباراة جيدة جدا، لكن خسارتنا أمام المقاولون محزنة".





جدير بالذكر أن المقاولون العرب حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.