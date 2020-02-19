طارق هاشم : من حق جماهير المصري أن تحزن .. والفريق لم يحضر أمام المقاولون

انتقد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراته التي انتهت بالخسارة أمام المقاولون العرب برباعية دون رد، في دور الـ16 لكأس مصر.





وقال هاشم، في تصريح عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء سيئ جدا، الفريق بلا روح أو حماس أو عزيمة، و من حق الجماهير أن تحزن، لأن المصري لم يحضر لملعب المباراة، لأول مرة في تاريخ المقاولون العرب يفوز علينا بالأربعة".





وأضاف أن الفريق لم ينجح في خلق هجمة واحدة على المرمى، ولذلك كنا غير قادرين على إحراز هدف.





وبشأن مصير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، رد طارق هاشم: "ننتظر اجتماع مجلس الإدارة، لنقرر ما نراه مناسبا، الفريق تنتظره مباراة مهمة في كأس الكونفدرالية".





وأشار عضو مجلس إدارة المصري إلى أن الفريق خسر أمام الأهلي بالثلاثة، لكنه كان الأفضل في الأداء وقدم مباراة جيدة جدا، بينما خسارتنا أمام المقاولون اليوم محزنة.





يذكر أن النادي المصري ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل لا شيء في دور الـ16.