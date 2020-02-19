برلماني عن «كلم مصر»: الدولة تسعى لتصدير الميكنة للمصريين بالخارج

قال النائب أحمد امبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن الدولة تسعى لتعميم استراتيجية الميكنة وتصديرها للخارج بدلا من اقتصارها على الداخل فقط، لذلك أطلقت وزارة الهجرة خدماتها المتنوعة في تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج.





وأوضح إمبابي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق "كلم مصر" وغيره من الوسائل الالكترونية توفر الوقت والجهد على مستخدميها، وتظهر أهميتها للمصريين بالخارج مقارنة بنظرائهم في الداخل، نظرا لحالة الغربة وضيق الوقت لديهم.





وطالب النائب، الحكومة بالعمل على تعميم استراتيجية الميكنة بكافة المؤسسات والخدمات للتيسير على المواطنين، كما فعلت في منظومة الضرائب بإتاحة تسديد المستحقات الضريبية إلكترونيا.





هذا وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إلكتروني للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر".





ويتضمن التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يساعد على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وادارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.