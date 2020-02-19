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محافظات

أمطار متوسطة على قرى ومدن كفر الشيخ

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:40 م
أمطار متوسطة على
أمطار متوسطة على قرى ومدن كفر الشيخ
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محمود زيدان
تعرضت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس.

وحرص السائقون وقائدو المركبات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ، و الإسكندرية على تقليل السرعات على الطريق، حرصًا على سلامتهم. 

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع. 
ومن جانبها، دفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.

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