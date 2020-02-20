جامعة الأزهر تفتتح المؤتمر الدولي للكشف عن الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد.. اليوم

يفتتح قسم الجلدية بكلية طب بنات جامعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد، اليوم الخميس، المؤتمر العلمي الأول للجمعية بعنوان (الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد) برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية طب البنات بحضور لفيف من كبار أساتذة الطب وخبراء مجال الجلدية على مستوى العالم.





وأوضح الدكتور جمال عبدالحميد داود أستاذ الباثولوجيا بطب الأزهر ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن المؤتمر ستستمر اعماله يومي الخميس والجمعة بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور قيادات الأزهر والطب والخبير العالمي فيليب ماكي (الذي يعد من أكبر أساتذة باثولوجي الجلد في العالم) صاحب كتاب باثولوجي الجلد لماكي الذي يبلغ حجمه ١٩٨٠ صفحة وهو الكتاب المرجعي لأساتذة باثولوجي الجلد بالعالم وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بالوطن العربي وأفريقيا إضافة للخبير العالمي جيراد جاردنر وهو أستاذ في جامعة أركنساس ومدير برنامج زمالة باثولوجي الجلد ويعد من أوائل من استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي في تعليم الباثولوجي.





وأشار داود إلى أنه سيشارك في المؤتمر أيضا من أساتذة وخبراء الجلدية الدكتور ضياء الدين كامل رئيس قسم الباثولوجي في جامعة انجلاراسكن بإنجلترا وعضو مجلس إدارة الجمعية ، والدكتور كريمة سيدهم الأستاذة بطب عين شمس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد سامي الحكيم أستاذ طب الأزهر بنين.





وأضاف داود أن المؤتمر سيناقش الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد مع عرض حالات مختلفة وسيقام على هامش المؤتمر ست ورش عمل يعرض فيها مجموعة كبيرة من حالات باثولوجي الجلد وسيتم تخصيص جلسة لشباب الأطباء لعرض بعض الحالات المرضية النادرة كما سيتم تقديم جائزة لأفضل حالة إضافة إلى حفل توقيع لكتاب جاردنر عن باثولوجي الجلد، وحفل توقيع لكتاب ماكي في حضور دور النشر التي قامت بطباعة كتبهم.



