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برلمان

خارجية البرلمان: «كلم مصر» منصة للتواصل بين المغترب والدولة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن تطبيق "كلم مصر" سيقضي على معاناة الجاليات المصرية بالخارج في التواصل مع الجهات الحكومية لإنجاز أوراقهم وتحويلاتهم، فضلا عن تلبية مطالبهم واستفساراتهم.

وأوضحت عجمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التطبيق بمثابة منصة فعالة للتواصل بين المصري بالخارج والحكومة دون تعقيدات أو إجراءات روتينية، مطالبة بضرورة تفعيل خدمات التطبيق على أرض الواقع بجانب متابعة آراء ومطالب مستخدمي التطبيق والعمل على تنفيذها.

كما اقترحت النائبة، إنشاء مشاريع استثمارية للمصريين بالخارج عن طريق الأسهم، كطريقة لتحفيزهم على استثمار أموالهم داخل الدولة من ناحية ودعم الاقتصاد والاستثمار بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من ناحية آخرى.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إلكتروني للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"؛ حيث يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج.

يتضمن التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتضمن تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وادارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.
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