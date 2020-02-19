محمد سالم : مستمرون فى تثقيف وتنمية مهارات قواعدنا العمالية

في إطار خطة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي لتثقيف اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، تم اليوم ختام فعاليات الدورة التثقيفية المنعقدة بمعهد الدراسات النقابة خلال الفترة من ٢/١٦ حتي ٢/١٩/ ٢٠٢٠.





حضر حفل الختام المهندس محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق عزت عميد معهد الدراسات النقابية.

اكد محمد سالم ان على تنمية مهارات العمل النقابي، ومهارات تحليل المشكلات، وإدارة الأزمات في حدود القانون، وتناول بالشرح بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل النقابى مثل قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بالإضافة الى طرق المفاوضات الفردية والجماعية وأنواع الحروب وتطورها.









وقام سالم بتسليم المشاركين شهادات اجتيازهم الدورة مؤكدا أن النقابة العامة مستمرة في تثقيف وتنمية مهارات جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية.



