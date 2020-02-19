أرقام مبشرة.. التفاصيل الكاملة لنتائج أعمال بنك عَوده

أظهرت نتائج أعمال بنك عَوده -مصر عن ارتفاع في المؤشرات المالية بنهاية العام المالي 2019 ليصل صافي أرباح العام الى 1,403 مليار جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي كانت 1,267 مليار جنيه مصري. وقد سجّل صافي الأرباح بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف علي رأس المال بالعملة الأجنبية 1,554 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2019 مقارنة بمبلغ 1,251 مليار جنيه مصري لتصل نسبة النمو عن العام السابق الى 24 %.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده-مصر: "نجح البنك في تعظيم أرباحه خلال العام المنصرم مرتكزًا على عدة عوامل منها تنوع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المصرفية وتقديم باقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية بالسوق المصرفية المصرية مع التأكد على تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال قنوات التواصل معهم، الأمر الذي جعل البنك يتوج بلقب أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحول الى التركز على البيانات وأفضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020 من مؤسسة تراستد ادفايزرز Trusted Advisors".

وشهد عام 2019 ارتفاعها في عدد الفروع الذى وصل الى 53 فرعًا منتشرين في عددًا من محافظات جمهورية مصر العربية، فقد افتتح البنك هذا العام 7 فروعًا جديدة اذ يعد هذا العدد من الفروع التي تم افتتاحها هو الأكثر منذ الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى عام 2006. وينتظر أن يفتتح البنك فرعين جديدين خلال الربع الأول من العام الجارى.. كما وصل عدد ماكينات الصراف الآلى الى 168 ماكينة في فبراير 2020.

وسجل صافي الدخل من العائد الى 2,782 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2019 بالمقارنة بمبلغ 2,383 مليار جنيه مصري في نهاية السنة المالية لعام 2018 أي ارتفع بنسبة 16,8%.. ووصل إجمالي الأصول في نهاية العام المالي من 2019 الى 75,265 مليار جنيه مصري بالمقارنة بمبلغ 68,401 مليار جنيه مصري في عام 2018 أى ارتفع بنسبة 10%.

وبلغت ودائع العملاء إلى 65,494 مليار جنيه مصري في نفس الفترة مقارنة بمبلغ 59,149 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2018 أي نسبة نمو تصل الى 10,7%، أما عن إجمالي حقوق الملكية فهي وصلت الى 7,149 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2019 مقارنة بمبلغ 6,730 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2018 بنمو يصل الى 6,2%.

ويواصل بنك عوده-مصر تحقيق نسب نمو مرتفعة في نتائج اعماله مما يتضح في معدل زيادة الأرباح السنوية حيث ان البنك يعتمد بشكل أساسي على مقومات تمكنه من الاستمرار في ريادته بمصر والشرق الأوسط كمؤسسة مالية قوية ترتكز على عدة عناصر للنجاح و منها أعضاء مجلس إدارة ذو خبرة وكفاءة عالية و عنصر بشرى على اعلى مستوى من الجدارة المهنية المستفيضة بالإضافة الى الانتماء الى مجموعة بنك عوده احد افضل واكبر المجموعات المالية بالشرق الأوسط.