قبل مواجهة الأهلي.. اسماعيل يوسف يكشف حقيقة تدخل مرتضى منصور فى عمل كارتيرون

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تدخل الإدارة وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور في العمل الفني الخاص بالفرنسي باتريس كارتريون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة .





وقال إسماعيل يوسف في تصريحاته اليوم الأربعاء لقناة "أبو ظبي الرياضية" الفضائية: "لا أحد يتدخل في عمل باتريس كارتيرون بداية من رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور."





وتابع: "مرتضى منصور لا يتدخل في أي أمور فنية تتعلق بالفريق، ويترك القرار النهائي إلى المدير الفني ليديره بالشكل المناسب."





وتحدث عن حافز المدير الفني قبل مواجهته مع الأهلي: "جزء من الحوافز التي يرغب في اشباعها هو الفوز على فريقه السابق، لكن هناك أيضًا الرغبة في نجاح الفريق والفوز بثاني بطولة خلال أسبوع، وهذا الجانب الأهم."





وأضاف: "كارتيرون يقوم بعمل كبير، ويشرف بنفسه على التدريبات التي يخوضها الفريق في الصباح مع جهازه المعاون."