AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. اسماعيل يوسف يكشف حقيقة تدخل مرتضى منصور فى عمل كارتيرون

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:25 م
مرتضى منصور وكارتيرون
مرتضى منصور وكارتيرون
Advertisements
حسام الحارتي
كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تدخل الإدارة وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور  في  العمل الفني الخاص بالفرنسي باتريس كارتريون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة .

وقال إسماعيل يوسف في تصريحاته اليوم الأربعاء لقناة "أبو ظبي الرياضية" الفضائية: "لا أحد يتدخل في عمل باتريس كارتيرون بداية من رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور."

وتابع: "مرتضى منصور لا يتدخل في أي أمور فنية تتعلق بالفريق، ويترك القرار النهائي إلى المدير الفني ليديره بالشكل المناسب."

وتحدث عن حافز المدير الفني قبل مواجهته مع الأهلي: "جزء من الحوافز التي يرغب في اشباعها هو الفوز على فريقه السابق، لكن هناك أيضًا الرغبة في نجاح الفريق والفوز بثاني بطولة خلال أسبوع، وهذا الجانب الأهم."

وأضاف: "كارتيرون يقوم بعمل كبير، ويشرف بنفسه على التدريبات التي يخوضها الفريق في الصباح مع جهازه المعاون."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يكشف أسباب غياب مخطط أحمال الزمالك

الزمالك يحسم الجدل حول قرب انضمام عبدالله السعيد للفريق خلال الميركاتو الشتوي

أمير مرتضى: كارتيرون مضطر فى بعض التغييرات.. و كاسونجو سيقيد إفريقيًا.. فيديو

أمير مرتضى يكشف موقف كارتيرون من كاسونجو كابونجو

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 16-1-2020.. أحمد مرتضى يكشف الشرط الوحيد للعب في قطر

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يرد على بيان الأهلي.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك.. محمد صلاح يتحدى لوفرين

ترشيحاتنا

قرارات رادعة.. إيقاف 5 معلمين عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمدرسة الشيشة في 6 أكتوبر

حالة نفسية سيئة.. 5 معلومات لا تعرفها عن الإعلامي عمرو نجيب بعد وفاته

هل يجوز التطهر من البول بالمناديل دون الاستنجاء عند الصلاة.. عالم أزهري يجيب

كارثة جديدة.. عدوى كورونا تصيب الموبايلات عدا سامسونج| تعرف على التفاصيل

مخمور يدهس شخصين ويهشم سيارتين بوسط القاهرة

سعد الصغير يوجه رسالة نارية لـ هانى شاكر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد

بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق

سكودا تعلن فتح باب حجز تجربة قيادة لسيارات skoda karoq .. صور