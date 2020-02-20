رئيس فودافون: نعمل على خلق بيئة عمل مبتكرة

وفقًا لتقييم برنامج "أفضل بيئة عمل" لأفضل الجهات التوظيفية على مستوى العالم لعام 2020، جاءت شركة فودافون مصر في المركز الأول كأفضل مكان للعمل في مصر على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حصلت "فودافون" على جائزة Top Employer العالمية، للعام الثالث على التوالي على مستوى مصر وأفريقيا وهو ما يعكس ريادتها كأفضل جهة توظيفية في مصر والمنطقة. يقوم برنامج "أفضل بيئة عمل" باختيار الشركات وأصحاب العمل ذات الريادة حول العالم، ممن لديهم القدرة على تقديم تجربة عمل استثنائية وتطوير قدرات الموظفين لديهم على مستوى جميع قطاعات المؤسسة، وتزويد هذه المؤسسات بفرص زيادة التواصل والتفاعل مع موظفيهم بما يحقق مستويات رضاء أعلى.





وحصلت شركة فودافون مصر على أعلى الدرجات عقب تقييم العناصر التي توفرها "فودافون" للعاملين لديها في بيئة العمل، مثل القيادة والتعلم والتطوير والثقافة، ليأتي هذا التكريم انعكاسًا لالتزام الشركة بضمان التميز الوظيفي للعاملين لديها، واستقطاب أفضل المواهب وبذل جهود متواصلة لتطوير القوة العاملة لديهم وتحقيق طموحهم.





من جانبه صرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، قائلًا "نعمل في فودافون على خلق بيئة تغلب عليها ثقافة التنوع والاختلاف وتلهم الجميع ليحققوا أفضل النتائج.."





وصرحت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون مصر، نفخر بتحقيق فودافون لهذا الإنجازوحصولها على هذا المركز ليس فقط في مصر ولكن على مستوى القارة الأفريقية، ما يعكس قدرة موظفى الشركة على التميز، مدفوعين برؤية استراتيجية منظمة ، ونتطلع إلى مزيد من النجاح فى مجال بناء الكوادر وصقل المواهب التى تتفوق وتتميز فى مجال الوظائف الرقمية المستقبلي.