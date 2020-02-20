AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رئيس فودافون: نعمل على خلق بيئة عمل مبتكرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:25 ص
فودافون
فودافون
Advertisements
احمد عبد القوى

وفقًا لتقييم برنامج "أفضل بيئة عمل" لأفضل الجهات التوظيفية على مستوى العالم لعام 2020، جاءت شركة فودافون مصر في المركز الأول كأفضل مكان للعمل في مصر على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حصلت "فودافون" على جائزة Top Employer العالمية، للعام الثالث على التوالي على مستوى مصر وأفريقيا وهو ما يعكس ريادتها كأفضل جهة توظيفية في مصر والمنطقة. يقوم برنامج "أفضل بيئة عمل" باختيار الشركات وأصحاب العمل ذات الريادة حول العالم، ممن لديهم القدرة على تقديم تجربة عمل استثنائية وتطوير قدرات الموظفين لديهم على مستوى جميع قطاعات المؤسسة، وتزويد هذه المؤسسات بفرص زيادة التواصل والتفاعل مع موظفيهم بما يحقق مستويات رضاء أعلى.


وحصلت شركة فودافون مصر على أعلى الدرجات عقب تقييم العناصر التي توفرها "فودافون" للعاملين لديها في بيئة العمل، مثل القيادة والتعلم والتطوير والثقافة، ليأتي هذا التكريم انعكاسًا لالتزام الشركة بضمان التميز الوظيفي للعاملين لديها، واستقطاب أفضل المواهب وبذل جهود متواصلة لتطوير القوة العاملة لديهم وتحقيق طموحهم.


من جانبه صرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، قائلًا "نعمل في فودافون على خلق بيئة تغلب عليها ثقافة التنوع والاختلاف وتلهم الجميع ليحققوا أفضل النتائج.."


وصرحت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون مصر، نفخر بتحقيق فودافون لهذا الإنجازوحصولها على هذا المركز ليس فقط في مصر ولكن على مستوى القارة الأفريقية، ما يعكس قدرة موظفى الشركة على التميز، مدفوعين برؤية استراتيجية منظمة ، ونتطلع إلى مزيد من النجاح فى مجال بناء الكوادر وصقل المواهب التى تتفوق وتتميز فى مجال الوظائف الرقمية المستقبلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فودافون العالمية: مذكرة تفاهم مع اتصالات السعودية لبيع 55% من حصة الشركة بمصر

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية .. ريد: توقيع مذكرة تفاهم محتملة مع اتصالات السعودية لبيع 55% من حصة الشركة بمصر .. ومستمرون في تقديم الخدمات الأخرى

فودافون مصر تبيع حصتها إلى STC السعودية.. تفاصيل

فودافون: لا تأثر للعملاء بمصر وسنحصل على المزيد من المزايا بالتحالف مع stc السعودية

#فودافون يتصدر تويتر بعد إعلان بيع حصتها

بعد بيع حصتها.. فودافون مصر: لا تأثير على عملائنا وسنحتفظ بعلامتنا التجارية

ترشيحاتنا

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

إكرامي يكشف سر غضبه من إدارة الأهلي عقب قرار شريف بالرحيل.. فيديو

الشاعر عبد الله حسن يفاجئ غادة رجب بقصيدة رومانسية.. فيديو

دعاء الاستخارة.. وكيفية أدائها وأفضل وقت لها

اشتر iphone x بـ 6300 جنيه فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان