دعا لتغيير العرف السائد.. اسماعيل يوسف: طارق حامد يستحق شارة قيادة الزمالك عن جدارة

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض لديه مواصفات تؤهله لحمل شارة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.





و قال إسماعيل يوسف في نقاش عبر فضائية "أبوظبي الرياضية" حول شارة القيادة :"يجب أن يتغير العُرف السائد بمنح شارة القيادة لأقدم لاعب في الفريق".





ويحمل محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الوقت الحالي شارة قيادة نادي الزمالك، ويأتي خلفه اللاعب حازم إمام الظهير الأيمن.





وأضاف يوسف :"كسر قاعدة منح الشارة للاعب الأقدم يحتاج لعدة أمور بينها أن يتم اتخاذ قرار قائد الفريق قبل بداية الموسم وليس منتصفه".





وأنهى يوسف :"طارق حامد هو اللاعب رقم واحد بالنسبة لي الذي يمكنه حمل شارة القيادة، خاصة بعد النداء على لاعبي فريقه بعد استقبال هدف التعادل أمام الترجي وحثهم على العودة في ظل احتفالات لاعبي الترجي بالهدف".