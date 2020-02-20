انعقاد المؤتمر السنوي الأول لطب كفر الشيخ.. اليوم

تنظم كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، المؤتمر السنوي الأول للكلية، اليوم الخميس 20 فبراير ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.





ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "طب كفر الشيخ .. الإنجازات والأهداف المستقبلية"، ويُعد المؤتمر الأول للكلية والذي يهدف إلى التعريف بالأنشطة العلمية والخدمية التي تقوم بها كلية الطب في كفر الشيخ.





ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور حسن الباتع، رئيس شرف المؤتمر، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الطب، ونقيب الأطباء.





ويناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية، الجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، والاكتشاف المبكر وعلاج أورام الكبد، وجراحات الحوض، والجديد في جراحات المخ والأعصاب.





وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على إقامة المؤتمرات العلمية التي تهدف إلى مناقشة الجديد في الأبحاث العلمية، مشيدًا بما تبذله كلية الطب بالجامعة ودورها البارز، خاصة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية بالمحافظة.