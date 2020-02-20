AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انعقاد المؤتمر السنوي الأول لطب كفر الشيخ.. اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:00 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
Advertisements
قســم التعليــــم
تنظم كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، المؤتمر السنوي الأول للكلية، اليوم الخميس 20 فبراير ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "طب كفر الشيخ .. الإنجازات والأهداف المستقبلية"، ويُعد المؤتمر الأول للكلية والذي يهدف إلى التعريف بالأنشطة العلمية والخدمية التي تقوم بها كلية الطب في كفر الشيخ.

ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور حسن الباتع، رئيس شرف المؤتمر، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الطب، ونقيب الأطباء.

ويناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية، الجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، والاكتشاف المبكر وعلاج أورام الكبد، وجراحات الحوض، والجديد في جراحات المخ والأعصاب. 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على إقامة المؤتمرات العلمية التي تهدف إلى مناقشة الجديد في الأبحاث العلمية، مشيدًا بما تبذله كلية الطب بالجامعة ودورها البارز، خاصة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تحتفل بـ اليوبيل الذهبي لـ كلية الزراعة.. الإثنين

لأول مرة.. انعقاد امتحانات دكتوراة الجراحة العامة بطب كفر الشيخ

الخميس .. المؤتمر السنوي لطب بنات الأزهر في أمراض الرئة والطب التنفسي

إنشاء مستشفى جديد للأمومة والطفولة بجامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوبيل الذهبي لـ كلية الزراعة | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ: كل الإمكانات والأبحاث لخدمة المجتمع المحلي.. صور

ترشيحاتنا

ما كانوش عايزين يعملوا فرح.. كواليس زواج غادة رجب وعبد الله حسن| فيديو

حظك اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب: عيني كانت هتروح في شهر العسل.. فيديو

لسه بخيري.. رانيا يوسف تتصدر التريند بعد رقصها على أغنية حسن شاكوش

أمير عزمي: تشكيل السوبر الأفريقي يضمن فوز الزمالك على الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها