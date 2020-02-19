رباب عبده: القومي للمرأة يعمل على حل مشاكل المرأة منذ 20 عاما

قالت المحامية رباب عبده ،والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدةالأحداث ،إن القومي للمرأة تم إنشائه منذ عشرون عامًا لحل القضايا التى تعانى منها المرأةالمصرية.

وأضافت عبده فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه منذ إنشائه لا يمكن انكار دوره الكبيرفى إصلاح المجتمع لكن فى البادئ لم يكن المجلس على تماس قوى بمشاكل المرأة على ارضالواقع .





وتابعت أنه مع تطور الإرادة السياسية وادراكها أن المرأة الدافع الأساسى فى بناء مسيرة الوطن ، وأن لها دور ريادى منذ 2013 ودورسياسى قوى ، بدأ يطرح المجلس القومى للمرأة آليات لحل مشاكل المرأة بطرق مبتكرة .









وأشارت أنه من أهم ما يقوم به المجلس القومى حملات طرق الأبواب ومشاركة المجلس فى تغيير مواد القوانين خاصة قانون الأحوالالشخصية وقانون مناهضة العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبة ختان الإناث كما يطرح أفكار جديدة للتمكين الاجتماعى والسياسى للمرأة ،ولفتتلأهمية دور الشكاوى الخاص برفع القضايا للسيدات المتعثرات ماديًا للنهوض بأوضاع المرأة المصرية .





وتمنت عبده فى المرحلة المقبلة حل المجلس للقضايا التى تخص المرأة بدلًا من مناقشتها فقط وأهم ما يجب العمل عليه الفترة المقبلة إصدارتشريع قانونى لمناهضة العنف ضد المرأة وتسريع صدور قانون الأحوال الشخصية وطالبت بالتعاون المثمر بينه وبين المنظمات النسويةالخاصة بالمجتمع المدنى وأن يكون منتدى منظمات المجتمع المدنى اكثر دعمًا وفاعلية .