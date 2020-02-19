عالم أزهري: المهرجانات تدعو للرذيلة.. ويجب منعها.. فيديو

قال أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف ، إن المهرجانات اذا كانت تضيع الذوق العام يستوجب منعها. كما ان هذه الاغاني تحتوي على معان تحث وتدعو للرذيلة .









وأضاف أحمد المالكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن كل ما يدعو الى الرذيلة هو حرام شرعا، كما اننا لسنا ضد الاغاني والموسيقى ولكن نحرص على مراعاة القيم .













وأوضح أن كلمات أغاني المهرجانات قبيحة وأحيانا تدعو إلى الفحش والتفحش في القول .









وتابع أحمد المالكي ، أن مغني المهرجانات يجب أن ينتقوا كلمات ذات معان هادفة، وتهدف إلى رقي الإنسان وتقدمه .









واستكمل أن أغاني المهرجانات لا تمس باب الشعر بأى صلة وليست موزونة ولا تعمل علي تربية الاجيال وتساعد على هدم المجتمع .







