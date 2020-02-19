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توك شو

عالم أزهري: المهرجانات تدعو للرذيلة.. ويجب منعها.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:51 م
أحمد المالكي
أحمد المالكي
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إبراهيم القادري
قال أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف ، إن المهرجانات اذا كانت تضيع الذوق العام يستوجب منعها. كما ان هذه الاغاني تحتوي على معان تحث وتدعو للرذيلة .


وأضاف أحمد المالكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن كل ما يدعو الى الرذيلة هو حرام شرعا، كما اننا لسنا ضد الاغاني والموسيقى ولكن نحرص على مراعاة القيم .



وأوضح أن كلمات أغاني المهرجانات قبيحة وأحيانا تدعو إلى الفحش والتفحش في القول .


وتابع أحمد المالكي ، أن مغني المهرجانات يجب أن ينتقوا كلمات ذات معان هادفة، وتهدف إلى رقي الإنسان وتقدمه .


واستكمل أن أغاني المهرجانات لا تمس باب الشعر بأى صلة وليست موزونة ولا تعمل علي تربية الاجيال وتساعد على هدم المجتمع . 


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