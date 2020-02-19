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تعليم

تربية نوعية عين شمس تطلق تجربة للإخلاء السلبي بطريقة المحاكاة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:09 م
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس تطلق تجربة للاخلاء السلبي بطريقة المحاكا
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حسام الفقي
أطلقت اليوم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس تجربة للإخلاء السلبي وذلك بالتعاون بين وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية وإدارة الدفاع المدنى بجامعة عين شمس برئاسة عبدالغفار محمد مدير ادارة الدفاع المدنى التابعة لقطاع السيد أمين عام جامعة عين شمس وإدارة الإسعاف بدار الرعاية الطبية وبحضور أمنى مكثف للتدريب على الإخلاء للكلية فى حالة المخاطر. 

أقيمت التجربة برعاية الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  محمود العطيفى مدير وحدة ضمان الجوده  والدكتورة  نها سعودى مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية .

بدأت التجربة بصافرة إنذار فى جميع الكلية أعقبها تحرك فورى وسريع لجميع الطلاب واعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال لمناطق التجمع لحين إخماد الحريق السلبي ودخول سيارة الإسعاف للمصابين سلبيا ثم اعقب ذلك صافرة عاد بعدها الجميع الى مكاتبة و استمر اليوم الدراسي .

جدير بالذكر أن فريق التصوير بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بالكلية تحت إشراف د. عبدالرحمن شوقى مدير المركز الاعلامى للكلية بالاشتراك مع د. مصطفى أمين المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم وطلاب قسم تكنولوجيا التعليم وإدارة الصيانة برئاسة ناصر جحًا قاموا بتصوير المحاكاة بعشر كاميرات فيديو و 2 كاميرا فوتغرافية غطوا جميع أرجاء الكلية أثناء المحاكاة السلبية للتجربة .
تربية نوعية عين شمس تطلق تجربة للإخلاء السلبي بطريقة المحاكاة
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