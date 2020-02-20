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أستاذ علم اجتماع: المدرسة ليست مكانا لتلقي العلم فقط.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:28 ص
المدارس
المدارس
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إبراهيم القادري
قالت هالة منصور أستاذ علم الاجتماع ، إن هناك حالة من فقدان كل طرف من الأطراف لفهم دوره تجاه هؤلاء الأطفال وتجاه المجتمع.

وأضافت هالة منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن المسؤولية الاجتماعية حدث بها نوع من انواع السيولة وهذا أدى إلى خطأ في دور المدرسة ودور الأسرة.

وأوضحت هالة منصور، أن الأطفال عندما يقومون بفعل شىء خاطىء يظنون أن هذا نوع من أنواع التميز والنجاح ويشعرهم بذاتهم وهذا خطأ نتيجة عدم تكاتف الأدوار تجاههم.

وتابعت هالة منصور، أن هناك درجة كبيرة من الإهمال سواء إهمال متعمد او غير متعمد وهذا يعود الى الاب والام.

واستكملت هالة منصور، أن المدرسة ليست مكان لتلقي العلم فقط ولكنها يقع عليها دور كبير في تربية وتعليم اولادنا.
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