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اقتصاد

اليوم.. انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:00 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بيلا روسيا الكسندر
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مايكل عياد

يعقد اليوم الخميس، 20 فبراير 2020، مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي دعا القطاع الخاص وبلد بيلاروسيا للاستثمار في مصر .


ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء برئيس بيلا روسيا الكسندر لوكاشينكو، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال خلال زيارته لمنسك عام 2019.


كما استعرض الرئيس السيسي الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبري وخاصة قناة السويس  ومجال البتروكيماويات وسعي مصر إلى تحول مصر إلىمركز إقليمي للطاقة.


وأكد  انه عقدت جلسة مشاورات بناءة حيث تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوي أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية .


وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة أن المباحثات تناولت أيضًا أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري.

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