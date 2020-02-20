مواطنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة تسديد ديونها رأفة بأبنائها

ناشدت السيدة أم عائشة ، مطلقة ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة التبرع لتسديد دينها رحمة بها وبأبنائها .





تقول فيها: هجرنى زوجى تاركا لى مسئولية تربية ٤ أطفال، عملت باليومية لأنفق عليهم لكن ما يأتى لا يكفى للقوت الضرورى، وتعرض ابنى لحادث فقد بعدها القدرة على الحركة، وأكد الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية له، بعت كل ما أملك، واقترضت مبالغ من صديق زوجى، وكتبت إيصالات بـ١٥ ألف جنيه، وعجزت عن التسديد ومهددة الآن بالسجن، ولا أعرف ماذا أفعل .





مناشدة أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة التبرع لتسديد الدين رحمة بى وبأبنائى .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٨٤٧٤٥٩





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



