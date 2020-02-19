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تعليم

تكريم جامعة القناة خلال افتتاح معرض التعليم الدولي"إيديوجيت ٢٠٢٠

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:03 م
تكريم جامعة القناة
تكريم جامعة القناة
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انجي هيبة
كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمدير الإقليمي لتصنيف Qs لدول آسيا وشمال أفريقيا الجامعات التي حققت انجازا في التصنيف الجامعات العالمي QS لعام ٢٠٢٠ وعلى رأسها جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وذلك بالملتقى الدولى للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2020.

حضر الفعاليات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس أن هذا الملتقى أصبح أحد أهم الفعاليات التعليمية في مصر والمنطقة العربية والذي يعقد الان بدورته السادسة خلال الفترة من ١٨ الي ٢٠ فبراير بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ARADO والشبكة العربية الأوربية للقيادة في التعليم العالي ARELEN. كما شاركت رئيس الجامعة بالمنتدي المصاحب للمعرض والذي يعقد هذا العام تحت عنوان" القيادة الذكية للجامعات الذكية".
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